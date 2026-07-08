Королева Камилла в голубом платье и в компании сестры посетила теннисный матч, где состязалась Марта Костюк

Королева Камилла и ее сестра Аннабель Эллиот / © Getty Images

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Королева облачилась в этот день в голубое платье в сочетании с бежевыми туфлями на танкетке, белой шляпой, которую держала в руках и маленькой плетенной сумкой.

У Камиллы на шее была любимая золотая цепочка с подвеской, а прическа и и макияж, как всегда, подчеркивали ее природные черты лица.

Королева Камилла / © Getty Images

Позади Камиллы шла ее сестра Аннабель Эллиот. Она была в белом платье-миди с небольшим вырезом на декольте, у нее на шее было несколько золотых украшений, а на голове очки от солнца.

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Королева и ее сестра смотрели, как сражалась украинская теннисистка Марта Костюк и итальянка Жасмин Паолини.

Королева Камилла и ее сестра Аннабель Эллиот / © Getty Images

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