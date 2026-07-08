- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Камилла в голубом платье и в компании сестры посетила теннисный матч, где состязалась Марта Костюк
Королева Камилла вместе со своей сестрой Аннабель Эллиот посетила десятый день Уимблдонского чемпионата, который проходит во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Королева облачилась в этот день в голубое платье в сочетании с бежевыми туфлями на танкетке, белой шляпой, которую держала в руках и маленькой плетенной сумкой.
У Камиллы на шее была любимая золотая цепочка с подвеской, а прическа и и макияж, как всегда, подчеркивали ее природные черты лица.
Позади Камиллы шла ее сестра Аннабель Эллиот. Она была в белом платье-миди с небольшим вырезом на декольте, у нее на шее было несколько золотых украшений, а на голове очки от солнца.
Королева и ее сестра смотрели, как сражалась украинская теннисистка Марта Костюк и итальянка Жасмин Паолини.