Королева Камилла в изумрудном пальто и с любимым браслетом на запястье посетила гильдию виноделов

Королева Камилла посетила сольное мероприятие в Лондоне.

Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество в качестве члена гильдии покидает зал после приема в Гильдии виноделов, одной из старейших гильдий Лондона.

Отец королевы Камиллы, майор Брюс Шанд, занимался винным бизнесом и как-то его дочь рассказывала, что благодаря этому вино сопровождало ее с детства. Она отмечала, что ее отец считал вино своим «лекарством».

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

На мероприятие Ее Величество приехала в бархатном платье макси темно-ультразеленого цвета от ME+EM, которое дополнила черными замшевыми туфлями и черной короткой кейп-накидкой. У нее на груди была пришпилена изумрудная брошь с бриллиантами, которая когда-то принадлежала покойной королеве Елизавете II, а в ушах крупные серьги с камнями. Также на запястье королевы сверкал ее любимый браслет от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Днем ранее королева Камилла вместе с королем Чарльзом посетили общественный и семейный центр Barking Learning Centre, где Ее Величество появилась в любимом пальто верблюжьего оттенка.

