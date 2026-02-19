- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 122
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Камилла в изумрудном пальто и с любимым браслетом на запястье посетила гильдию виноделов
Королева Камилла посетила сольное мероприятие в Лондоне.
Ее Величество в качестве члена гильдии покидает зал после приема в Гильдии виноделов, одной из старейших гильдий Лондона.
Отец королевы Камиллы, майор Брюс Шанд, занимался винным бизнесом и как-то его дочь рассказывала, что благодаря этому вино сопровождало ее с детства. Она отмечала, что ее отец считал вино своим «лекарством».
На мероприятие Ее Величество приехала в бархатном платье макси темно-ультразеленого цвета от ME+EM, которое дополнила черными замшевыми туфлями и черной короткой кейп-накидкой. У нее на груди была пришпилена изумрудная брошь с бриллиантами, которая когда-то принадлежала покойной королеве Елизавете II, а в ушах крупные серьги с камнями. Также на запястье королевы сверкал ее любимый браслет от Van Cleef & Arpels.
Днем ранее королева Камилла вместе с королем Чарльзом посетили общественный и семейный центр Barking Learning Centre, где Ее Величество появилась в любимом пальто верблюжьего оттенка.