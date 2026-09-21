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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Камилла в красивом голубом платье сходила на литературный вечер

79-летнюю королеву Камиллу в минувшие выходные приветствовали в Чатсворт-Хаусе в Дербишире по случаю возобновления литературного фестиваля в Читальном зале королевы.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

В своей речи на литературном фестивале королева Камилла подчеркнула важность «единства» после того, как в адрес короля прозвучал ряд обвинений, содержащихся в отрывках из мемуаров графа Чарльза Спенсера о жизни Дианы, принцессы Уэльской.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество приветствовали аплодисментами на Литературном фестивале в читальном зале королевы в Чатсворт-Хаусе в Дербишире. Камилла приехала на фестиваль в голубом платье и обута в нюдовые туфли с пряжками. Она надела серьги-висюльки с жемчугом, прикрепила к воротнику брошь в виде пчелы, а также дополнила образ несколькими браслетами.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

В своей речи о чтении книг королева сказала: «То, что мы „добились больших успехов“, стало возможным благодаря невероятной поддержке огромного числа любителей книг: писателей, актеров, издателей и, прежде всего, читателей. Спасибо всем вам».

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