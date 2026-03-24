Королева Камилла в красивом синем пальто и король Чарльз в сером костюме встретились с садовниками

Королева Камилла, как и король Чарльз обожают копаться в саду.

Ольга Кузьменко
Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Сегодня монаршая чета встретилась в Сент-Остелле с сотрудниками и садовниками проекта «Эдем» во время мероприятия, посвященного его 25-летию.

Королева надела великолепное кобальтово-синее пальто с пятью пуговицами, к которому пришпилила брошь в виде пчелы, обула высокие замшевые сапоги и в руках держала прозрачный зонт-трость, так как шел дождь. Образ Ее Величество дополнила браслетом Van Cleef & Arpels и жемчужными серьгами, сделала укладку и легкий дневной макияж.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз выбрал для выхода темно-серый классический костюм, светлую рубашку и галстук в мелкий принт, а в его нагрудном кармане по традиции лежал платок.

Фотографии Их Величествам были сделаны на фоне красивых расцветающих желтых нарциссов.

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как монархи и их родственники любят копаться в земле и делают это с удовольствием.

