Королева Камилла в красном, а Чарльз в пальто верблюжьего цвета: королевская семья посетила службу на Рождество

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла возглавили утреннюю прогулку королевской семьи в церковь Святой Марии Магдалины в поместье Сандрингем на праздничную рождественскую службу. Это семейная традиция, насчитывающая десятилетия, и в соответствии с ней вся большая семья совершает короткую прогулку от главного дома до церкви рождественским утром. Обычно по пути этого маршрута собираются и простые люди, которые приходят, чтобы поприветствовать монарха и его семью.

Королевская семья отправляется в церковь на рождественскую службу / © Associated Press

Королева Камилла надела красное пальто с меховыми манжетами и шляпу, дополнив образ шарфом и перчатками. В руках она несла небольшую сумку, а образ дополняли серьги-висюльки с бриллиантами и бриллиантовая брошь на груди. Король Чарльз надел пальто верблюжьего цвета и серый костюм.

Королева Камилла / © Getty Images

За королем и королевой шли принцесса Анна, что примечательно тоже в красном пальто и ее муж Тимоти Лоуренс, а также сестры Йоркские Беатрис и Евгения с мужьями, Зара Тиндалл с семьей и герцог и герцогиня Эдинбургские.

Собираться на Рождество в Сандрингеме — одна из любимых давних традиций монаршей семьи Британии.