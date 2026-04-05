Королева Камилла в красном пальто появилась на пасхальной службе с королем Чарльзом

Монаршая чета прибыла на службу последними, когда их уже ожидали принц и принцесса Уэльские с детьми, а также остальные члены королевской семьи.

Королева Камилла одета в эффектное ярко-красное платье-пальто из крепа от Фионы Клэр и шляпу в тон от Филипа Треси с брошью на груди, которая принадлежала королеве Елизавете II. В руках Камилла несла черную сумку Dior Toujours.

А король Чарльз III в темно-синем костюме в полоску, белой рубашке и светлом галстуке в принт из своей внушительной коллекции.

Королева и король прибыли в часовню на государственном автомобиле Bentley. Спустя некоторое время они покинули часовню и по возвращению домой подошли к собравшимся около часовни людям. Королеве один из поклонников королевской семьи вручил красивый букет цветов.

На службе вместе с королевской семьей появилась Харриет Сперлинг — невеста Питера Филлипса — старшего внука королевы Елизаветы II и сына принцессы Анны. Харриет выбрала наряд нежно-голубого цвета от Beulah London.