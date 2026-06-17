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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
63
Время на прочтение
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Королева Камилла в кремовом платье, а король Чарльз в сером фраке: супруги снова появились на скачках

Королева Камилла и король Чарльз посетили второй день королевского Аскота на ипподроме.

 

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Ее Величество снова выбрала нежный кремовый наряд для визита на Royal Ascot. В этот раз это было платье-пальто, декорированное пуговицами спереди и тонким поясом, подчеркивающим талию. К нему Камилла подобрала двухцветные туфли от Chanel на каблуках и светлую сумку на короткой ручке. В руках она держала также перчатки, а на голове у нее были широкая шляпа и брошь в виде бриллиантового цветка на груди.

Король Чарльз сегодня для выхода выбрал светло-серый фрак, полосатую рубашку, голубой жилет и светлый галстук в крапинку. Монарх также был в шляпе-цилиндре и с зонтом-тростью в руках.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

В первый день королевского Аскота Камилла носила платье светлого оттенка от Anna Valentine, шляпу Philip Treacy и туфли на каблуках от Chanel.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, во второй день на конных соревнованиях появились принц и принцесса Уэльские, а также мама Кейт – Кэрол Миддлтон и невестка Ализе Тевене.

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

Кэрол Миддлтон и Ализе Тевене / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
63
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