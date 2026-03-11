- Дата публикации
Категория
Общество
Королева Камилла в лаконичном платье с белым воротником появилась на важном приеме во дворце
Королева Камилла организовала прием в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, посвященный 15-летию организации «Женщины мира» и Международному женскому дню.
Ее Величество выступила с речью на мероприятии. Королева Камилла, являющаяся президентом WOW, давно поддерживает женщин, переживших насилие в отношениях, а также жертв сексуальных и других видов насилия.
«Всем, кто пережил насилие любого рода, многим из которых не удалось рассказать свои истории или которым не поверили, пожалуйста, знайте, что вы не одиноки. Мы с вами и рядом с вами сегодня и каждый день, выражая солидарность, скорбь и сочувствие. У каждой женщины есть своя история. И эти истории должны быть рассказаны. Потому что, живя в культуре молчания, мы поощряем насилие в отношении женщин и девочек. Именно поэтому на протяжении 15 лет WOW делится женским опытом через свои фестивали, вдохновляя тысячи людей на шести континентах на действия», — сказала Камилла в своей речи, цитирует ее слова журнал People.
«Одно из главных заблуждений относительно насилия в отношении женщин заключается в том, что это „женская проблема“ и что, изменившись, женщины могут предотвратить его и защититься от его последствий», — продолжила представительница королевской семьи. «Это несправедливо и не соответствует действительности».
Это уже десятый раз, когда королева Камилла устраивает в дворце прием в честь WOW, организации, которую она поддерживает с момента ее основания в 2010 году. С 2015 года она является ее президентом, посещая фестиваль WOW в Лондоне и мероприятия по всему миру.
В этот день королева была одета в лаконичное синее платье с белым воротником, сделала макияж и прическу, а образ дополнила брошью в виде насекомого и значком организации WOW, который носила на груди.
Днем ранее, напомним, вместе с королем Чарльзом Камилла посетила службу в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества.