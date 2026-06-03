Королева Камилла в любимом гороховом платье открыла новый сад в Лондоне

Королева Камилла / © Associated Press

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Камилла высоко оценила чудесный новый больничный сад на крыше, официально открыв его вчера днем. Это место отдыха для пациентов, их семей и сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева восхитилась новым открытым пространством в больнице Святого Георгия, где растут деревья, кустарники и цветы, а также много мест для отдыха, сказав: «Уверена, что все пациенты, вышедшие на свежий воздух, получат от этого огромную пользу».

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева появилась на мероприятии в черном платье в гороховый принт от Fiona Clare с белым воротником, дополнив образ серьгами с жемчугом и бриллиантами, браслетом Van Cleef & Arpels, любимой пластинчатой подвеской на шее, а также лаконичной прической и макияжем.

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Королева Камилла / © Associated Press

А вчера вечером королева Камилла составила компанию своему мужу королю Чарльзу на мероприятии в Сент-Джеймсском дворце, когда они посетили прием в честь 125-летия благотворительной организации Cancer Research UK.

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