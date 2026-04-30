Королева Камилла в любимом леопардовом платье и кейп-накидке посетила светский вечер в Нью-Йорке

Король Чарльз и королева Камилла

Королевская чета побывала на приеме в рамках мероприятия Greater Together, а торжественное мероприятие состоялось в аукционном доме Christie’s, основанном в Великобритании.

Король Чарльз и королева Камилла вместе появились на мероприятии, организованном в партнерстве с The King’s Trust, благотворительной организацией, основанной монархом в 1976 году для помощи уязвимой молодежи. Встреча продемонстрировала культурное влияние Великобритании на Нью-Йорк через искусство, спорт и общественные инициативы, включая усилия King’s Trust America по изменению жизни молодых людей.

Король Чарльз и королева Камилла в Нью-Йорке

Король выступил на мероприятии с речью, подчеркнув годы, которые он посвятил работе в Королевском фонде (который до его коронации в 2023 году, конечно же, был известен как Фонд принца), и то, как он был вознагражден за это.

«Это невероятно волнующий, но в то же время необычный момент — осознание того, что прошло уже 50 лет с тех пор, как я основал этот фонд», — сказал он собравшимся. «Создать его было довольно сложно, но мы это сделали», сказал король Чарльз.

Королева облачилась в этот день в леопардовое платье и короткий черный кейп-жакет, обута она была в сатиновые туфли на невысоких каблуках, а в руках несла клатч черного цвета от бренда Launer. Камилла дополнила золотыми серьгами с бриллиантами и жемчужным колье на шее, а также своим любимым браслетом от французского бренда Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз и королева Камилла в Нью-Йорке

Король Чарльз был одет в синий клетчатый костюм, светлую полосатую рубашку и серый галстук в принт, а в нагрудном кармане его пиджака, как всегда был платок.

Ранее в этот же день королева Камилла встретилась с Сарой Джессикой Паркер в Национальной библиотеке Нью-Йорка.

Сара Джессика Паркер и королева Камилла

