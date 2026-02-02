Королева Камилла в любимом пальто и меховой шляпе посетила с Чарльзом службу

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Их королевские Величества были запечатлены, когда покидали церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, графство Норфолк, после традиционной воскресной службы.

Королева облачилась в пальто верблюжьего цвета от Anna Valentine, которое носила с шляпой из искусственного меха Lock & Co, высокими черными сапогами Russell and Bromley и своей любимой изумрудной сумкой Demellier London.

Также Камилла надела кожаные перчатки, на груди у нее была бриллиантовая брошь, а в ушах серьги из жемчуга. Король Чарльз также надел пальто в елочку, которое носит уже много лет и сочетал его с белой рубашкой и светло-серым костюмом, а также серым галстуком в принт.

Напомним, на выходных король приехал поддержать бегунов на пробежке в Сандрингеме, которое было организовано в партнерстве с благотворительной организацией Move Against Cancer в поддержку людей, живущих с раком и переживших его.