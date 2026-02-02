- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Камилла в любимом пальто и меховой шляпе посетила с Чарльзом службу
Король Чарльз и королева Камилла сходили на воскресную службу.
Их королевские Величества были запечатлены, когда покидали церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, графство Норфолк, после традиционной воскресной службы.
Королева облачилась в пальто верблюжьего цвета от Anna Valentine, которое носила с шляпой из искусственного меха Lock & Co, высокими черными сапогами Russell and Bromley и своей любимой изумрудной сумкой Demellier London.
Также Камилла надела кожаные перчатки, на груди у нее была бриллиантовая брошь, а в ушах серьги из жемчуга. Король Чарльз также надел пальто в елочку, которое носит уже много лет и сочетал его с белой рубашкой и светло-серым костюмом, а также серым галстуком в принт.
Напомним, на выходных король приехал поддержать бегунов на пробежке в Сандрингеме, которое было организовано в партнерстве с благотворительной организацией Move Against Cancer в поддержку людей, живущих с раком и переживших его.