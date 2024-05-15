Королева Камилла в любимом платье пришла на презентацию нового портрета короля Чарльза

Художник Джонатан Йео представил королю Чарльзу III его первый официальный портрет в синей гостиной Букингемского дворца в Лондоне. На нем Чарльз запечатлен в красной форме валлийской гвардии с красным фоном и бабочкой, приземлившейся на его плечо. Чарльз в 1975 году стал полковником полка, как принц Уэльский. Ныне эту должность занимает его сын Уильям.

Портрет короля Чарльза III / Фото: Associated Press

"Для меня было привилегией и удовольствием получить заказ от The Drapers' Company на написание этого портрета Его Величества Короля, первого, который был представлен после его коронации. Когда я начал этот проект, Его Величество Король все еще был Его Королевским Высочеством. Принц Уэльский, как и бабочка, парящая над его плечом, которую я нарисовал, этот портрет развивался по мере того, как менялась роль субъекта в нашей общественной жизни", — сказал Йео в своем заявлении.

Портрет короля Чарльза III / Фото: Associated Press

На презентации присутствовала и королева Камилла. Она надела одно из своих любимых платьев в принт перьев и бежевые туфли-лодочки на невысоких каблуках.

Портрет короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Художник, кстати, писал и портрет королевы, а также портрет принца Филиппа. Они были опубликованы в Instagram королевского дворца.

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Напомним, недавно Чарльз рассказал о том, с каким побочным эффектном столкнулся во время лечения рака.

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