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Королева Камилла в любимом платье-рубашке устроила чаепитие в Кларенс-хаусе
Ее Величество посетила вчера в столице два разных мероприятия.
Королева Камилла посетила мероприятия "Большой обед" в Британской библиотеке в Лондоне, посвященное Национальному году чтения.
После этого Камилла открыла двери своей лондонской резиденции Кларенс-хаус для особого чаепития в честь тяжелобольных детей. Мероприятие прошло при поддержке организации Dreams and Wishes - благотворительной организации, управляемой волонтерами, которая оказывает поддержку детям с опасными для жизни заболеваниями и их семьям.
На оба эти мероприятия королева приехала в зеленом платье-рубашке Liberty London, украшенном павлиньими перьями, у нее на шее была золотая цепочка, а на запястье любимый браслет Van Cleef and Arpels и еще несколько других браслетов. Также Камилла подобрала к образу красивые серьги с бирюзой.
Напомним, ранее мы показывали, какой образ королева Камилла выбрала для того, чтобы открыть новый сад в Лондоне в больнице Святого Георгия.