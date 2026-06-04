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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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Королева Камилла в любимом платье-рубашке устроила чаепитие в Кларенс-хаусе

Ее Величество посетила вчера в столице два разных мероприятия.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла посетила мероприятия "Большой обед" в Британской библиотеке в Лондоне, посвященное Национальному году чтения.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

После этого Камилла открыла двери своей лондонской резиденции Кларенс-хаус для особого чаепития в честь тяжелобольных детей. Мероприятие прошло при поддержке организации Dreams and Wishes - благотворительной организации, управляемой волонтерами, которая оказывает поддержку детям с опасными для жизни заболеваниями и их семьям.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

На оба эти мероприятия королева приехала в зеленом платье-рубашке Liberty London, украшенном павлиньими перьями, у нее на шее была золотая цепочка, а на запястье любимый браслет Van Cleef and Arpels и еще несколько других браслетов. Также Камилла подобрала к образу красивые серьги с бирюзой.

Напомним, ранее мы показывали, какой образ королева Камилла выбрала для того, чтобы открыть новый сад в Лондоне в больнице Святого Георгия.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
52
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