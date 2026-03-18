Королева Камилла в любимом розовом пальто и король Чарльз во фраке появились на церемонии приветствия гостей из Нигерии

Король Чарльз и королева Камилла с президентской четой Нигерии и принцем и принцессой Уэльскими / © Associated Press

78-летняя королева Камилла выглядела невероятно элегантно в нежно-розовом платье-пальто с атласными лацканами от Fiona Clare и изящными парными брошами в виде бриллиантового цветка. Она дополнила образ перчатками, шляпой с лепестками в тон Philip Treacy и классическими туфлями на каблуках, а в руках держала маленькую розовую сумку Lady Dior. В ушах у королевы были жемчужные серьги-клипсы. Этот образ Ее Величество неоднократно уже демонстрировала на публике. В сентябре 2023 года королева была в этом же пальто и этой же шляпе, когда прибыла с Чарльзом с трехдневным визитом во Францию.

Сегодня Чарльз и Камилла возглавили официальный прием, поприветствовав президента Болу Ахмеда Тинубу и первую леди Олуреми Тинубу в Виндзорском замке. Королеву также запечатлели в одной карете с первой леди.

Монарх также одет во фрак и серые брюки в полоску, белую рубашку и черный жилет, а также один из своих голубых галстуков в мелкий принт. Также Чарльз был в шляпе-цилиндре.

Это первый государственный визит лидера этой западноафриканской страны в Великобританию за 37 лет, а также первый государственный визит мусульманского лидера во время Рамадана почти за столетие.

Королева Камилла и первая леди Нигерии / © Associated Press

Королева Камилла и первая леди Нигерии / © Associated Press

Напомним, принц и принцесса Уэльские сегодня приветствовали президента Нигерии и его жену в роскошном отеле Fairmont, расположенном на окраине Виндзорского Большого парка, и сопроводили их в центр города для официальной встречи с королем и королевой.