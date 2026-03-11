Королева Камилла в любимом верблюжьем пальто приехала на конные соревнования

Зара Тиндалл и королева Камилла / © Getty Images

Третий день конных соревнований обычно посвящен выдающимся женщинам в спорте, с некоторыми из которых Ее Величество встретится во время своего визита. Камилла также вручит трофей победителю — владельцу, жокею и тренеру скачек Queen Mother Champion Steeple Chase.

Камилла приехала в одном из своих любимых пальто верблюжьего цвета от Anna Valentine, которое носила уже очень много раз. Образ королева дополнила широкополой шляпой с перьям, сумкой Aspina Loflondon, кожаными перчатками и коричневыми замшевыми сапогами на каблуках. Волосы Ее Величества были уложены, в ушах были серьги-висюльки с бриллиантами, а на лице макияж.

Зара Тиндалл и королева Камилла в Челтнеме / © Getty Images

Зара Тиндалл выбрала сегодня темное пальто без воротника и с поясом, маленькую шляпу-таблетку винного цвета и кожаные перчатки. Она дополнила образ золотыми серьгами, а волосы собрала в прическу. Тиндалл с мужем Майком посещала соревнования и в первый день их старта.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Также скачки в Челтнеме неожиданно посетила мама принцессы Уэльской – Кэрол Миддлтон.