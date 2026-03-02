Королева Камилла в милом гороховом платье встретила медведя Паддингтона в Виндзорском замке

Королева Камилла и Паддингтон / © Associated Press

Ее Величество встретилась с медвежонком Паддингтоном во время приема, организованного для финалистов конкурса творческого письма BBC «500 слов».

В этот день Камилла выбрала очень милый образ. На ней было платье-миди черного цвета в мелкий белый горох и с белым воротником от бренда ME+EM и обула Ее Величество высокие замшевые сапоги Russell and Romley черного цвета на каблуках. Ее стильный почти весенний образ дополняли несколько любимых украшений — пластинчатая подвеска с пятью инициалами ее внуков, несколько браслетов от Van Cleef Arpels, а также лаконичный макияж и укладка.

Снимки королевы с медвеженком Паддингтоном просто очаровали всех, хотя это далеко не первая их встреча. Ранее еще в 2022 году дворец делился снимками Камиллы с медведями, который был сделан в Кларенс-хаусе в 64-ю годовщину публикации первой книги о медвежонке Паддингтоне.

Напомним, покойная королева Елизавета II также у многих ассоциировалась с Паддингтоном после того, как они неожиданно появилась вместе в комедийном скетче во время празднования платинового юбилея правления Ее Величества.