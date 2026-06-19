Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Король Чарльз и королева Камилла возглавили четвертый день мероприятия, продемонстрировав свои изысканные образы.

Королева Камилла в этот день блистала на конных соревнованиях в небесно-голубом платье средней длины, которое надела с песочными кожаными туфлями на каблуках, а в руках держала бежевую сумку от Bottega Veneta на короткой ручке. Королева также была в широкополой шляпе, в серьгах-клипсах с бирюзой и с бирюзовой брошью в окружении бриллиантов на груди. На шее у нее сверкала любимая золотая цепочка с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз в этот день отдал предпочтение светло-сером фраку, носил его с белой рубашкой в тонкую полоску, голубым галстуком в принт и с желтым жилетом. Монарх также был в шляпе-цилиндре, кожаные туфлях и с зонтом-тростью в руках.

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Днем ранее королева Камилла появилась на мероприятии в мятном платье-пальто от Fiona Clare, шляпе Philip Treacy в тон, и с сумкой Lady Dior в руках.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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