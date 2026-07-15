Королева Камилла в небесно-голубом платье разрезала торт на приеме в Кларенс-хаусе

Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество, как президент Королевского общества по борьбе с остеопорозом, выступила на приеме, посвященном 40-летию благотворительной организации, в Кларенс-Хаусе в Лондоне.

Королева поддерживает работу Королевского общества по борьбе с остеопорозом с 1994 года, после того как сама стала свидетельницей страданий своей матери от этого заболевания, которое привело к ее преждевременной смерти в возрасте 72 лет.

Королева Камилла / © Getty Images

Супруга короля Чарльза появилась на мероприятии в небесно-голубом платье-рубашке, дополнив образ брошью с голубым камнем и бриллиантами, жемчужными серьгами-висюльками и любимой золотой подвеской с пластиной, а также браслетом Van Cleef & Arpels.

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Королева Камилла разрезала праздничный торт и провела прием, чтобы отпраздновать юбилей организации.

Королева Камилла / © Getty Images

Ранее, напомним, Камилла присутствовала на обеде вместе с королем Чарльзом, когда он встретился со своим младшим сыном принцем Гарри, его женой Меган и внуками Арчи и Лилибет.

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