Общество
34
1 мин

Королева Камилла в новом ярком пальто приехала на праздничное мероприятие с королем Чарльзом

Король Чарльз и королева Камилла впервые появились на публичном мероприятии после опубликованного заявления дворца из-за ситуации с Эндрю Маунтбеттен-Виндзором.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

В часовне Гарнизона в центре Лондона монарх вместе с королевой Камиллой отметили 20-летие его благотворительной организации Turquoise Mountain.

Короля и королеву приветствовали президент благотворительной организации Шошана Стюарт и ее муж, директор-основатель Рори Стюарт, который основал организацию Turquoise Mountain в Афганистане в 2006 году по просьбе тогдашнего принца Уэльского.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Это первый публичный выход короля и королевы после того, как Букингемский дворец опубликовал заявление в понедельник вечером. Пресс-секретарь монарха заявил, что тот выразил свою «глубокую обеспокоенность» по поводу потока новых разоблачений в отношении его младшего брата Эндрю, бывшего герцога Йоркского, которые всплыли в ходе расследования дела Эпштейна.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла появилась на мероприятии в новом красном пальто прямого кроя, дополнив его цветастым платком, золотыми серьгами, двойными брошками и была обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. Ее Величество сделала укладку и макияж в любимых теплых оттенках.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Король надел синий костюм в клетку, белую рубашку и светло-серый галстук в мелкий принт. Напомним, вчера королева Камилла посетила службу, посвященную 650-летию Гильдии Святой Бригитты в Лондоне.

34
