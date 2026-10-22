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Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Камилла в пальто верблюжьего цвета с королем Чарльзом и принцем Уильямом посетила памятное мероприятие

Король Чарльз и королева Камилла попрощались с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, который покинул Виндзорский замок в в среду после трехдневного государственного визита.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Уильям, королева Камилла и король Чарльз

Принц Уильям, королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла посетили памятное мероприятие в мемориальном саду Аберфана — месте, где выжившие, семьи погибших и местные жители отдают дань памяти 144 людям, ставшим жертвами трагедии в Аберфане 60 лет назад.

Королева Камилла и король Чарльз попрощались с султаном Омана / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз попрощались с султаном Омана / © Associated Press

Королева Камилла возложила цветы в мемориальном саду Аберфана (Уэльс). Здесь выжившие, семьи погибших и местные жители почтили память 144 человек, ставших жертвами трагедии в Аберфане 60 лет назад.

Принц Уильям, королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Принц Уильям, королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Трагедия в Аберфане произошла 21 октября 1966 года в Уэльсе, Великобритания. Из-за обильных дождей и подземных вод гигантский оползень угольного отвала обрушился на деревню, разрушив начальную школу Пантглас и жилые дома. Погибли 144 человека, в том числе 116 детей.

В поездке к королю и королеве присоединился принц Уильям. Он отправился в Уэльс отдельно от Чарльза и Камиллы, прибыл первым и остался, чтобы встретиться с местными жителями.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла была облачена в пальто верблюжьего цвета, под ним было платье в принт, а обута в высокие коричневые замшевые сапоги на каблуках. Она была в черных кожаных перчатках, а в руках несла зонт-трость.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Ранее мы показывали, какой образ королева Камилла выбрала для государственного банкета в Виндзорском замке.

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