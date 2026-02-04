ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла в платье любимого бренда и в компании короля Чарльза посетила прием

Королева Камилла и король Чарльз посетили прием в Сент-Джеймсском дворце.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Мероприятие было организовано в честь сотрудников местных и региональных органов власти, работающих на благо общества по всему Соединенному Королевству.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Во дворец королева приехала в черном платье с белой вышивкой на груди от Fiona Clare и дополнила наряд жемчужным украшением на шее, а также золотой цепочкой с подвеской с инициалами ее пятерых внуков. Также Камилла сделала фирменную укладку и вечерний макияж.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз прибыл на прием в сером костюме в клетку, полосатой рубашке и галстуке в мелкий принт. Монарх пребывал в прекрасном настроении, что было заметно на снимках.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

На выходных монаршая чета также посетила воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, графство Норфолк, где король все еще проводит свой зимний отпуск.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie