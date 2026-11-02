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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Камилла в платье любимого бренда присоединилась к королю Чарльзу на празднике

Королева Камилла на днях присоединилась к королю Чарльзу III в поездке на Карибы.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Королевская чета присутствовала на параде в честь Дня независимости на стадионе для крикета имени сэра Вивиана Ричардса в Норт-Саунде, Антигуа и Барбуда.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла облачилась по этому случаю в молочно-белое платье от Анны Валентайн, к нему подобрала кремовые туфли на каблуках и дополнила образ золотой цепочкой с подвеской с инициалами ее детей, а также своим любимым браслетом на запястье от Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Ее прическа была слегка взъерошенной так как на улице шел дождь и была повышена влажность. Король Чарльз облачился в песочный костюм, белую рубашку и пестрый галстук. Также у него на пиджаке была пришпилена красная маковая брошь, которую члены королевской семьи носят обычно в ноябре в память о погибших во всех военных конфликтах с участием Великобритании и Содружества.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Ранее, напомним, Камилла появилась на мероприятии на Карибах в бирюзовом платье и с кружевным зонтиком.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images

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