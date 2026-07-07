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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла в платье-рубашке и любимых украшениях провела мероприятие с детьми

Королева Камилла отлично проводит летний отпуск, частично исполняя свои королевские обязанности.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество поиграла в игру на «Мосту палочек Пуха» с детьми, победившими в поэтическом конкурсе на тему Винни-Пуха, во время своего визита в Эшдаунский лес, посвященного 100-летию Винни-Пуха в Хартфилде.

Эшдаунский лес послужил прообразом Стоакрового леса в классических детских книгах А.А. Милна о Винни-Пухе. Королева посетила лес в качестве покровительницы Королевского литературного фонда.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Камилла приехала на встречу с детьми в зеленом платье-рубашке с поясом и рыжих туфлях на каблуках. Она дополнила образ золотой цепочкой с любимой подвеской и браслетом Van Cleef & Arpels, жемчужными серьгами-клипсами с бриллиантами и сделала легкий макияж и укладку.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, вчера в Лондон с визитом приехал принц Гарри, и он намерен встретиться со своим отцом — королем Чарльзом. Королева Камилла собиралась дистанцироваться от этого, не принимая участия в любых встречах связанных с визитом герцога Сассекского.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
87
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