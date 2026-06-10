Королева Камилла в платье с принтом перьев посетила приют для бездомных

Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество встретилась с жителями и сотрудниками, участвующими в программе совместного чтения, организованной Королевской читальной комнатой.

Благотворительная организация St Mungo's, занимающаяся помощью бездомным и основанная в 1969 году, на протяжении последних 56 лет оказывает поддержку людям, помогая им восстанавливать свою жизнь в выставочном центре «Олимпия».

Королева Камилла / © Getty Images

На мероприятие Камилла приехала в любимом платье рубашке в принт перьев, дополнив образ золотой цепочкой с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков, браслетом Van Cleef & Arpels и классической прической с легким макияжем.

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Королева Камилла / © Getty Images

Королева обожает книги и охотно посещает все мероприятия, связанные с чтением и продвижением этого занятия среди людей.

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