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Королева Камилла в платье с принтом перьев посетила приют для бездомных
Королева Камилла посетила один из приютов для бездомных St Mungo's на юге Лондона.
Ее Величество встретилась с жителями и сотрудниками, участвующими в программе совместного чтения, организованной Королевской читальной комнатой.
Благотворительная организация St Mungo's, занимающаяся помощью бездомным и основанная в 1969 году, на протяжении последних 56 лет оказывает поддержку людям, помогая им восстанавливать свою жизнь в выставочном центре «Олимпия».
На мероприятие Камилла приехала в любимом платье рубашке в принт перьев, дополнив образ золотой цепочкой с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков, браслетом Van Cleef & Arpels и классической прической с легким макияжем.
Королева обожает книги и охотно посещает все мероприятия, связанные с чтением и продвижением этого занятия среди людей.