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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла в платье с принтом перьев посетила приют для бездомных

Королева Камилла посетила один из приютов для бездомных St Mungo's на юге Лондона.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество встретилась с жителями и сотрудниками, участвующими в программе совместного чтения, организованной Королевской читальной комнатой.

Благотворительная организация St Mungo's, занимающаяся помощью бездомным и основанная в 1969 году, на протяжении последних 56 лет оказывает поддержку людям, помогая им восстанавливать свою жизнь в выставочном центре «Олимпия».  

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

На мероприятие Камилла приехала в любимом платье рубашке в принт перьев, дополнив образ золотой цепочкой с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков, браслетом Van Cleef & Arpels и классической прической с легким макияжем.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Королева обожает книги и охотно посещает все мероприятия, связанные с чтением и продвижением этого занятия среди людей.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
78
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