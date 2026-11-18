Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

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Их Величества прибыли во дворец, где пообщались с юными воспитанниками школы. Королева Камилла, как известно, обожает балет, и является покровительницей Королевской академией танца, а также покровительницей балетной школы Элмхерст (Elmhurst Ballet School) в Бирмингеме. Она заняла этот пост в 2006 году, еще будучи герцогиней Корнуольской, и сохранила патронаж после восшествия на престол.

Король Чарльз и королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / © Associated Press

Сегодня на приеме Ее Величество появилась в темно-синем платье длины миди с длинными рукавами, отличающееся объемной плиссированной вставкой-жабо в мелкую складку на груди от горловины до линии талии и свободно струящейся юбкой. Обула черные замшевые сапоги с закругленным носом на невысоком устойчивом каблуке.

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Король Чарльз и королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / © Associated Press

Образ Камилла дополнила брошью в виде балерины от ее любимого французского бренда Van Cleef & Arpels, выполнена из 18-каратного желтого золота с бриллиантами, бирюзой и лазуритом. Королева регулярно выбирает именно эту брошь для мероприятий, связанных с балетом. Также на ней серьги-висюльки с синими камнями и несколько браслетов на запястьях, в том числе и любимый от Van Cleef & Arpels. Камилла сделала укладку и легкий макияж, соответствующий поводу.

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Король Чарльз и королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / © Associated Press

Король Чарльз выбрал для выхода светло-серый двубортный костюм-двойку, вероятно, от Anderson & Sheppard, белую классическую рубашку и дополнил лук шелковым галстуком в мелкий геометрический узор в серо-синих и серебристых тонах. В нагрудном кармане пиджака Его Величества был аккуратно сложен шелковый платок с принтом, а на мизинце левой руки надета его неизменная золотая фамильная печатка принца Уэльского. Обут монарх был в черные туфли.

Король Чарльз и королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла на приеме в Букингемском дворце / © Associated Press

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