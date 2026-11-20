Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество приветствовала победителей и финалистов конкурса писателей Содружества. На нем Камилла появилась в темно-синем платье-пальто длины миди из плотной шерстяной или креповой ткани с длинными рукавами. Главная декоративная деталь модели — невысокий воротник-стойка и центральная планка застежки по всей длине. Образ дополняли высокие черные замшевые сапоги с закругленным носком на невысоком устойчивом каблуке.

На левой стороне груди у Ее Величества были приколоты две миниатюрные броши – одна в виде птицы, а другая – брошь-пчела, которую Камилла уже много раз носила. Также на левом запястье надет ее любимый тонкий золотой браслет Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra с синими вставками, а в ушах — жемчужные серьги-клипсы.

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Королева Камилла / © Getty Images

На мероприятии королевы присутствовала бывшая звезда Spice Girls – Джери Хорнер. Она была в лаконичном джемпере цвета овсянки и клетчатой кофейной юбке с цветочным принтом. Они мило беседовали с королевой и с другими гостями.

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Королева Камилла и Джери Хорнер / © Getty Images

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