ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
496
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла в тунике и брюках, а король Чарльз в светлом костюме: монаршая чета продолжает свой визит на Карибы

Король Чарльз и королева Камилла встретились с генерал-губернатором Антигуа и Барбуды сэром Родни Уильямс, чтобы осмотреть экспозицию в музее «Правительственный дом» в Сент-Джоне, Антигуа и Барбуда.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз в этот день снова надел светлый костюм, который сочетал с белой рубашкой и галстуком в принт, а также коричневыми туфлями из замши. Монарх носит красную маковую брошь на груди и надел солнцезащитные очки.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Его супруга королева Камилла была одета в белый наряд, состоявший из туники и брюк, скорее всего от ее бренда Fiona Clare. На груди у нее также была пришпилена брошь в виде мака, а на шее была золотая цепочка с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков. Также на запястье у королевы был ее любимый браслет Van Cleef & Arpels из коллекции Alhambra с синим агатом, который она часто носит и помолвочное кольцо королевы-матери Елизаветы на пальце, а в ушах жемчужные серьги-висюльки.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Позже в этот же день Камилла выступила на женском форуме в Американском университете Антигуа в Осборне, Антигуа и Барбуда.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Днем ранее мы показывали, как король Чарльз рассердился из-за того, что во время церемонии начался тропический дождь, а ему никто не подал зонт и монарх промок.

 

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie