Королева Камилла в тунике и брюках, а король Чарльз в светлом костюме: монаршая чета продолжает свой визит на Карибы

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Король Чарльз в этот день снова надел светлый костюм, который сочетал с белой рубашкой и галстуком в принт, а также коричневыми туфлями из замши. Монарх носит красную маковую брошь на груди и надел солнцезащитные очки.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Его супруга королева Камилла была одета в белый наряд, состоявший из туники и брюк, скорее всего от ее бренда Fiona Clare. На груди у нее также была пришпилена брошь в виде мака, а на шее была золотая цепочка с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков. Также на запястье у королевы был ее любимый браслет Van Cleef & Arpels из коллекции Alhambra с синим агатом, который она часто носит и помолвочное кольцо королевы-матери Елизаветы на пальце, а в ушах жемчужные серьги-висюльки.

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Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Позже в этот же день Камилла выступила на женском форуме в Американском университете Антигуа в Осборне, Антигуа и Барбуда.

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Королева Камилла / © Associated Press

Днем ранее мы показывали, как король Чарльз рассердился из-за того, что во время церемонии начался тропический дождь, а ему никто не подал зонт и монарх промок.

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