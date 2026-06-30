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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Королева Камилла в васильковом платье и с брошью-пчелой на груди приехала на выставку

Королева Камилла и король Чарльз находятся в Шотландии.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Сегодня Ее Величество королева посетила выставку «Хаос и контроль: гравюра в современной Шотландии», которая проходит в рамках празднования двухсотлетия Королевской шотландской академии искусств и архитектуры в Эдинбурге.

Их Величества король и королева посещают Шотландию в рамках ежегодной Королевской недели, которая продлится со вторника, 30 июня, по пятницу, 3 июля.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

На выставке Камилла появилась в васильковом платье, которое дополнила брошью-пчелой, несколькими золотыми браслетами на запястье, помолвочным и обручальным кольцом, а также еще одним золотым кольцом, которое она носит на мизинце. Укладку королева сделала лаконичную и легким макияжем подчеркнула черты лица.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз тем временем посетил церемонию вручения ключей в садах Холирудского дворца в Эдинбурге.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
125
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