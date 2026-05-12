Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Чарльз и Камилла прошлись по красной дорожке, что стало редким явлением для королевской пары.

Королева появилась перед публикой в кружевном фиолетовом платье от Fiona Clare, подобрав к нему черную накидку от Dior цвета баклажана. Также ее образ дополняли туфли-лодочки Eliot Zed из черной замши и кожи с перфорированным носком, бриллиантовое колье в виде змеи на шее, а также крупные серьги с фиолетовыми камнями в ушах. У нее был вечерний макияж и красиво уложены волосы.

Король Чарльз надел синий костюм в сочетании с белой рубашкой в полоску и бело-синим галстуком в принт. Также в его нагрудном кармане был платок, который монарх всегда носит в качестве аксессуара.

В течение вечера члены королевской семьи встретились с лауреатами премии King’s Trust этого года в сопровождении тех, кто вручал им награды.

Мероприятие собрало вместе послов, выпускников, сотрудников и волонтеров King’s Trust (ранее известного как The Prince’s Trust), чтобы отметить работу благотворительной организации, основанной монархом в 1976 году. С тех пор организация помогла миллиону молодых людей по всей Великобритании раскрыть свой потенциал, развивая жизненные навыки, готовясь к трудоустройству или получая доступ к возможностям трудоустройства. Три четверти из тех, кому организация оказала поддержку за последние пять лет, нашли работу, продолжили обучение или профессиональную подготовку, пишет People.

Король Чарльз и королева Камилла на концерте в Альберт-холле / © Getty Images

Мероприятие в Альберт-холле — лишь одно из торжеств, посвященных крупной годовщине организации The King’s Trust. Позже на этой неделе, 14 мая, король также проведет прием в саду Букингемского дворца, чтобы отметить знаменательную дату организации. Вероятно, к нему присоединится и королева Камилла.

