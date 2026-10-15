Королева Камилла в ярком пальто и король Чарльз посетили открытие парламента

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Их Величества приехали на открытие Сенедда или валлийского парламента.

Короля и королеву приветствовали оркестры двух валлийских военных полков, после чего королевскую чету представили спикеру парламента Хуву Ирранка-Дэвису и первому министру Уэльса Руну ап Иорверту.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

После церемонии открытия, во время приема в зале, король и королева встретились с членами Молодежного парламента Уэльса, комиссарами и членами Сенедда, а также представителями общественных и молодежных организаций со всего Уэльса.

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Королева Камилла надела красное пальто с длинными рукавами и подобрала к нему шляпу в тон. На шее у нее был цветастый платок, в ушах жемчужные серьги-висюльки с бриллиантами, лаконичная брошь на груди и несколько любимых браслетов на запястье. Обута Камилла была в черные кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз надел темно-синий костюм, светлую рубашку и серый галстук в мелкий принт.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Напомним, выход короля и королевы совпал с первым публичным мероприятием для герцога и герцогини Сассекских, которые сегодня посетили Ноттингем.

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