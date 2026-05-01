Королева Камилла в ярком платье и король Чарльз в сером костюме появились на прощальной встрече с Трампами

В последний день своего визита в США король Чарльз и королева Камилла посетили исторический город Фронт-Рояль, в штате Вирджиния, где состоялось празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Королева Камилла и король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп

Королева Камилла и король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Празднование включало парад духовых оркестров, группу поддержки, местный общественный трамвай и классические британские и американские автомобили, проехавшие по главной улице.

Также состоялся совместный обед, в рамках национальной инициативы America250, которая в этом году прошла по всей Америке.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

На городской площади члены королевской семьи встретились с рядом местных групп, включая благотворительные организации, оказывающие поддержку жертвам домашнего насилия и сотрудникам экстренных служб, а также с молодыми людьми, участвующими в скаутских группах, и командой Малой лиги штата Вирджиния, которая прошлым летом одержала победу на чемпионате штата, пишет People.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла была одета в этот день в голубое платье-рубашку, она дополнила свой образ двумя флагами на груди, а также синей сумкой Chanel и любимым браслетом Vintage Alhambra от Van Cleef & Arpels. Король облачился в светло-серый костюм, светлую рубашку в клетку и синий полосатый галстук.

Королева Камилла и король Чарльз с Дональдом Трампом / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз с Дональдом Трампом / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Также король и королева вновь встретились с президентом Трампом и Меланией Трамп в Белом доме, где позировали для фотосессии перед тем, как покинуть страну.

Напомним, на этой неделе члены королевской семьи совершили насыщенный государственный визит в США, приурочив поездку к 250-летию подписания Декларации независимости в 1776 году.

Королева Камилла и король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

