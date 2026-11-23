Королева Камилла / © Getty Images

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В королевском Instagram, а также в Instagram этой международной благотворительной организации по защите животных, помогающая рабочим лошадям, ослам и мулам, а также людям, чья жизнь зависит от этих животных, было опубликовано милое видео Камиллы и шетлендского пони по кличке Тедди, который навестил Ее Величество в Кларенс-хаусе.

Повод — двадцатилетие пребывания Ее Величества на посту президента The Brooke Сharity.

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«Королева, питающая искреннюю любовь к лошадям на протяжении всей жизни, стала президентом этой организации в 2006 году. За это время она не только посещала проекты Brooke в Индии, Пакистане, Иордании, Кении и Египте, но и принимала участие в мероприятиях для сторонников фонда в Великобритании», - говорится в подписи.

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Камилла появилась на встрече в красном пальто и с синим платком накинутым сверху на плечи, а обута в высокие замшевые сапоги на каблуках. Она гладила пони и давала ему лакомство в виде морковки.

На следующий день, напомним, Камилла и король Чарльз посетили Royal Variety в Лондоне, где Ее Величество блистала в синем наряде от Дома Dior и украшений королевы Елизаветы II.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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