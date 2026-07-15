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Королева Камилла в ярком платье посетила свой любимый магазин в Лондоне
Королева Камилла облачилась в яркое платье и посетила книжный магазин в Лондоне.
Ее Величество встретилась с заместителем управляющего независимого книжного магазина Heywood Hill Харриет Бибби, в честь 90-летия магазина.
На мероприятие Камилла приехала в синем макси-платье в мелкий принт, которое было с достаточно глубоким V-образным вырезом и обула песочные туфли с пряжками на невысоких каблуках. Образ для выхода в свет королева дополнила золотой цепочкой с пластинчатой подвеской на шее, браслетом от Van Cleef & Arpels, красивой укладкой и легким макияжем на лице.
В этот же день, напомним, королева Камилла посетила общество по борьбе с остеопорозом, где выступила на приеме, посвященном 40-летию благотворительной организации. Мероприятие состоялось в Кларенс-Хаусе в Лондоне.