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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
19
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1 мин

Королева Камилла в ярком платье посетила свой любимый магазин в Лондоне

Королева Камилла облачилась в яркое платье и посетила книжный магазин в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла и Харриет Бибби

Королева Камилла и Харриет Бибби / © Getty Images

Ее Величество встретилась с заместителем управляющего независимого книжного магазина Heywood Hill Харриет Бибби, в честь 90-летия магазина.

На мероприятие Камилла приехала в синем макси-платье в мелкий принт, которое было с достаточно глубоким V­-образным вырезом и обула песочные туфли с пряжками на невысоких каблуках. Образ для выхода в свет королева дополнила золотой цепочкой с пластинчатой подвеской на шее, браслетом от Van Cleef & Arpels, красивой укладкой и легким макияжем на лице.

Королева Камилла и Харриет Бибби / © Getty Images

Королева Камилла и Харриет Бибби / © Getty Images

В этот же день, напомним, королева Камилла посетила общество по борьбе с остеопорозом, где выступила на приеме, посвященном 40-летию благотворительной организации. Мероприятие состоялось в Кларенс-Хаусе в Лондоне.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
19
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