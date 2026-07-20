Королева Камилла в ярком платье-рубашке посетила благотворительную организацию

Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество посетила благотворительную организацию Emmaus Norfolk and Waveney, которая предоставляет жилье, возможности трудоустройства и поддержку людям, оказавшимся бездомными, в Бангее.

Королева также побывала в жилом центре Emmaus Norfolk and Waveney в Бангее, который помогает бездомным изменить свою жизнь, предоставляя жилье, терапию и практический опыт работы.

Королева Камилла / © Getty Images

Во время своего визита Камилла осмотрела женский центр и посетила новый «Книжный уголок», созданный в центре совместно с ее литературной благотворительной организацией Queen's Reading Room.

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На встречу королева приехала в синем платье-рубашке с вышивкой на подоле, обута в песочные туфли с пряжками и на каблуках, и дополнив образ новой брошью из цветной эмали, жемчужными серьгами-висюльками и золотой подвеской на шее с инициалами ее пятерых внуков. Макияж и прическа Ее Величества были классическими, а на запястьях было несколько любимых браслетов.

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе королева отдыхала и праздновала 79-летие, а дворец поделился новым портретным фото Ее Величества.

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