- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Камилла в ярком платье-рубашке тепло приветствовала брата принцессы Кейт на приеме в Кларенс-хаусе
Королева Камилла организовала прием в честь благотворительной организации, занимающейся собаками в Кларенс-Хаусе в Лондоне.
Организация Medical Detection Dogs обучает собак-помощников для оказания первой помощи при заболеваниях и собак-биодетекторов, способных обнаруживать даже мельчайшие следы запаха, вызванного медицинским состоянием.
Ее Величество появилась на приеме в красном платье-рубашке с белым цветочным принтом, подобрав к наряду бежевые туфли-лодочки на каблуках, и сделав лаконичную прическу и легкий макияж. Также образ свой кеоролева дополнила несколькими золотыми браслетами и помолвочным кольцом на пальце.
На мероприятии появилось много гостей с собаками. Среди них был и брат принцессы Уэльской — Джеймс Миддлтон, у которого аж шесть собак. Джеймс тепло поприветствовал королеву поцелуем в щеку и объятиями.
Этот прием состоялся на следующий день после того, как Камилла и король Чарльз вышли на красную дорожку церемонии вручения премий премии King’s Trust в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.