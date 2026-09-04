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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Камилла в ярком платье с рюшами посетила культурное мероприятие в Лондоне

Королева Камилла вернулась к активной светской работе после нескольких месяцев летнего отпуска, проведенных в Шотландии.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Королева выступила с речью по время мероприятия Letters Live (Ассоциация деятелей культуры) 2026 в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Для светского выхода Камилла выбрала голубое платье с рюшами, усыпанное мелкими стразами, дополнив лук своей любимой золотой пластинчатой подвеской с инициалами ее внуков, а также серьгами-висюльками с бирюзой.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Камилла сделала вечерний макияж и свою классическую прическу, и выглядела прекрасно.

Обладательница премии «Оскар» Оливия Колман похвалила королеву Камиллу за ее выступление, сказав Ее Величеству, что она «отлично справилась». Женщины встретились в баре для артистов в этот вечер.

Оливия Колман и королева Камилла / © Getty Images

Оливия Колман и королева Камилла / © Getty Images

Зрители ахнули и разразились аплодисментами, когда королева вышла на сцену, чтобы зачитать историческое письмо королевы-матери от 1952 года в рамках программы “Письма вживую”.

Днем ранее королева Камилла составила компанию королю Чарльзу на встрече с президентской четой Франции в Лондоне.

Брижит Макрон и королева Камилла / © Getty Images

Брижит Макрон и королева Камилла / © Getty Images

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