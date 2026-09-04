- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 424
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Камилла в ярком платье с рюшами посетила культурное мероприятие в Лондоне
Королева Камилла вернулась к активной светской работе после нескольких месяцев летнего отпуска, проведенных в Шотландии.
Королева выступила с речью по время мероприятия Letters Live (Ассоциация деятелей культуры) 2026 в Королевском фестивальном зале в Лондоне.
Для светского выхода Камилла выбрала голубое платье с рюшами, усыпанное мелкими стразами, дополнив лук своей любимой золотой пластинчатой подвеской с инициалами ее внуков, а также серьгами-висюльками с бирюзой.
Камилла сделала вечерний макияж и свою классическую прическу, и выглядела прекрасно.
Обладательница премии «Оскар» Оливия Колман похвалила королеву Камиллу за ее выступление, сказав Ее Величеству, что она «отлично справилась». Женщины встретились в баре для артистов в этот вечер.
Зрители ахнули и разразились аплодисментами, когда королева вышла на сцену, чтобы зачитать историческое письмо королевы-матери от 1952 года в рамках программы “Письма вживую”.
Днем ранее королева Камилла составила компанию королю Чарльзу на встрече с президентской четой Франции в Лондоне.