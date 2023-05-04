Королева Камилла в ярости: чем принц Гарри так обидел жену своего отца

Супругу короля Чарльза III возмутило то, что герцог Сассекский написал о ней в своей книге мемуаров "Запасной".

В своей книге принц Гарри сделал ряд критических замечаний в адрес королевы Камиллы. В частности, он утверждал, что он и принц Уильям умоляли своего отца не жениться снова, и рассказал, что задавался вопросом, будет ли Камилла жестока к нему, как "злая мачеха".

Королева Камилла, король Чарльз и принц Гарри / Фото: Associated Press

Также принц утверждал, что Камилла представляет риск утечки личных разговоров в средства массовой информации, так как в свое время пыталась наладить с ними отношения, чтобы очистить свою репутацию после романа с Чарльзом, когда тот еще был женат на принцессе Диане, пишет express.

По словам Ника Буллена, соучредителя True Royalty TV, Камилла была не довольна тем, что это утверждение стало достоянием общественности.

"Я знаю от разных близких ей людей, что она была в ярости от того, что о ней говорили. Но она не из тех, кто будет звонить Гарри или его жене Меган и кричать на них по телефону. Она просто идет дальше… Я не думаю, что она обязательно простит, и я не думаю, что она обязательно забудет", - сказал он в комментарии Fox News Digital.

Мемуары принца Гарри / Фото: Associated Press

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В субботу, 6 мая, королева Камилла и принц Гарри встретятся на коронации в Лондоне. Это будет их первая встреча с момента выхода его книги, но вряд ли они будут общаться слишком близко. В день коронации у королевы Камиллы будет своя важная роль, которая вряд ли будет пересекаться с ролью герцога Сассекского.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, стало известно, сколько времени принц пробудет в Великобритании. Его поездка будет непродолжительной.

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