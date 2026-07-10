Королева Камилла в забавном платье и король Чарльз в костюме посетили лондонский зоопарк

Королева Камилла / © Getty Images

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Король Чарльз и королева Камилла посетили Лондонский зоопарк, чтобы отметить 200-летие Лондонского зоологического общества.

На потрясающих фотографиях видно, как король Чарльз и королева Камилла осматривают пингвина, а еще покормили черепаху специальным праздничным тортом и даже раскрасили улитку. Посещая популярную лондонскую достопримечательность в разгар изнуряющей жары в стране, Чарльз в какой-то момент пошутил, что просто хочет «присоединиться к пингвинам» в их бассейне, чтобы охладиться.

Королева Камилла / © Getty Images

Для монарха это был первый визит в зоопарк в качестве его покровителя. Он впервые посетил его в возрасте одного года, чтобы увидеть Брумаса, новорожденного детеныша белого медведя. С 1828 года каждый монарх является покровителем этого общества.

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Король Чарльз III / © Getty Images

Королева Камилла приехала в зоопарк в тематическом белом платье-рубашке в принт животных, она дополнила образ любимым браслетом Van Cleef & Arpels, помолвочным кольцом и золотой цепочкой с пластинчатой подвеской, на которой выгравированы инициалы ее внуков.

Королева Камилла / © Getty Images

Король надел любимый синий костюм в полоску и был запечатлен, когда слушал пингвина специальным прибором.

Несколькими днями ранее, напомним, королева Камилла посещала со своей сестрой Уимблдон, где спасалась от жары с помощью портативного вентилятора.

Королева Камилла / © Getty Images

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