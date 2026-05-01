Королева Камилла во время визита в США пошутила о мокрых попах, а Мелания Трамп не поняла юмор

Специалист по чтению по губам раскрыл подробности общения Камиллы с первой леди США Меланией Трамп под проливным дождем.

Королева Камилла и Мелания Трамп

Королева Камилла и Мелания Трамп / © Associated Press

Во второй день государственного визита королева Камилла пошутила с первой леди США во время торжественной церемонии приветствия. Когда члены королевской семьи и хозяева — Дональд Трамп и Мелания, заняли свои места, Камилла, одетая с головы до ног в пастельные тона, как будто сказала Мелании: «О, довольно сыро».

Королева Камилла и Мелания Трамп / © Associated Press

Королева Камилла и Мелания Трамп / © Associated Press

В дополнение к комментарию о погоде, специалист по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала Daily Mail, что королева пошутила: «У нас будут мокрые попы», на что первая леди, выглядя растерянной, спросила: «Мокрые попы?».

Позже, обращаясь к собравшимся, президент США пошутил, назвав штормовую погоду «прекрасным британским днем», что вызвало всеобщий смех.

Королева Камилла и Мелания Трамп / © Associated Press

Королева Камилла и Мелания Трамп / © Associated Press

Этот официальный визит, в ходе которого короля Чарльза III сопровождала королева Камилла, стал первым после визита королевы Елизаветы II в 2007 году.

Ранее, напомним, мы показывали, как королева и первая леди появились на мероприятии на траве на шпильках.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
297
Следующая публикация

