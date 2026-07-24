Королева Камилла впечатлила роскошным аутфитом на церемонии в Шотландии

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Реклама

Монаршая чета совершила путешествие из замка Балморал в Шотландии в концертный зал The Hydro в Глазго, где официально открыли Игры Содружества 2026 года.

Король и королева официально дали старт десятидневным спортивным соревнованиям на арене OVO Hydro.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла облачилась в кобальтово-синий комбинезон от Anna Valentine, обута была в туфли-лодочки в тон от Eliot Zed из синей замши с кожаным носком, а в руках держала клатч Launer.

Реклама

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Королевский образ дополнял позолоченный кулон с рубином (ее камень месяца рождения июля) в центре и 5 инициалами ее внуков и браслет Vintage Alhambra с 5 мотивами из 18-каратного желтого золота и агата от Van Cleef Arpels. Также королева сделала красивую укладку и вечерний макияж.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз одел в этот день темно-синий костюм в сочетании со светлой рубашкой и галстуком в принт. Короля поддерживал его младший брат, принц Эдвард, которого также заметили в королевской ложе.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Новости партнеров