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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Королева Камилла впервые продемонстрировала антикварную бриллиантовую брошь: как выглядит ее украшение XVIII века

Они посетили трогательное мероприятие, которое является традиционной частью календаря британской королевской семьи.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла после своего турне по Карибскому бассейну присоединились к принцу Уильяму, Кейт Миддлтон и других членов королевской семьи на Фестивале памяти — ежегодном мероприятии, которое проходит в лондонском Королевском Альберт-холле.

Британская королевская семья / © Associated Press

Британская королевская семья / © Associated Press

Ежегодное мероприятие посвящено памяти погибших военнослужащих Великобритании и стран Содружества. Все представители королевской семьи были одеты в темную одежду, дополненную красными маковыми брошками — символом памяти в Великобритании. Считается, что эта традиция, зародившаяся в 1921 году, берет свое начало в стихотворении Джона Маккрея «На полях Фландрии».

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Каммилла выбрала для мероприятия сдержанное черное платье, расклешенное к низу. Наряд имел длинные рукава и был украшен кружевом. Платье королева дополнила вечерними атласными туфлями, сумкой-клатчем, жакетом и несколькими лаконичными украшениями, в частности своим любимым браслетом.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Однако главной изюминкой образа Камиллы стала антикварная бриллиантовая брошь, которую она прикрепила к платью. Это украшение королева продемонстрировала публике впервые; оно изготовлено из разнообразных бриллиантов старой огранки, серебра; драгоценность датируется примерно 1770 годом и была продана на аукционе Christie’s в Лондоне 13 июня 2007 года.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Брошь королевы Камиллы

Брошь королевы Камиллы

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