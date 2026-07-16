Королева Камилла впервые публично рассказала о трагедии, которая случилась с ее матерью

Королева Камилла / © Associated Press

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Супруга короля Чарльза откровенно рассказала о трагедии смерти своей матери в трогательной речи.

Камилла потеряла свою мать, Розалинд Шанд, и бабушку, Соню, из-за тяжелого заболевания костей, и этот опыт побудил ее стать покровительницей тогдашнего Национального общества по борьбе с остеопорозом в 1997 году, а затем и его президентом в 2001 году.

Королева Камилла / © Getty Images

«Моя дорогая мама умерла от остеопороза», — рассказала Камилла слушателям, добавив: «Мы с семьей практически ничего не знали об этом разрушительном заболевании и были полны решимости узнать о нем больше», - цитирует ее слова журнал Hello!.

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«Мы не могли понять, как наша мать могла испытывать столько боли, потерять несколько сантиметров в росте и при этом не получить никакого лечения от врачей. Ужасная проблема в том, что остеопороз — это тихий вор, скрывающийся на виду у всех».

«Это наносит непоправимый вред глубоко внутри нашего тела, пока, слишком поздно, мы не поймем, что ущерб уже нанесен. Не осознавая этого, наши кости теряют свою плотность и прочность, пока внезапно простое, обычное действие — поднять внука, поскользнуться или даже чихнуть — не превращается в событие, меняющее жизнь, поскольку наши кости ломаются».

Королева Камилла / © Associated Press

В 2002 году, в своей первой публичной речи, Камилла рассказала о мучительных страданиях своей матери, которая умерла в 1994 году в возрасте 72 лет.

У Камиллы также есть сестра, Аннабель Эллиот, а ее брат, Марк Шанд, к сожалению, скончался в 2014 году после падения в Нью-Йорке.

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Королева Камилла с сестрой Аннабель / © Getty Images

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