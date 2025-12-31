Королева Камилла впервые рассказала о том, как подверглась домогательствам в публичном месте

Королева Камилла / © Getty Images

Реклама

Королева рассказала о том, как она дала отпор мужчине, который пытался приставать к ней в поезде, следовавшем в Паддингтон, когда она была подростком в 1960-х годах.

Это произошло в специальной программе Radio 4 Today, где королева впервые откровенно рассказала об этом инциденте.

Камилла вспомнила, как направлялась на встречу с матерью, когда «этот мужчина, напал на меня», добавив: «Я дала отпор». «Я помню, как вышла из поезда, и моя мать посмотрела на меня и сказала: „Почему у тебя волосы встали дыбом, и почему на твоем пальто нет пуговицы?“ На меня напали физически, но я помню, что была в ярости, и меня это ужасно разозлило», сказала Камилла, пишет express.

Реклама

Королева Камилла / © Associated Press

Королева сказала, что воспоминание о пережитом ею нападении долгое время таилось у нее в подсознании.

Программа, в которой участвовала королева, была показана в канун нового года в специальном выпуске. По имеющейся информации, Камилла рассказала о своем опыте, чтобы объяснить, как домогательства или сексуальные нападения на женщин могут привести к более серьезным проблемам.

Информация о том, что королева стала жертвой попытки непристойного нападения, впервые появилась в августе в книге Валентайна Лоу под названием «Власть и дворец». Как сообщается, в разговоре с Борисом Джонсоном в 2008 году она сказала ему: «Я сделала то, чему меня научила мать. Я сняла туфлю и ударила его каблуком по яйцам». Затем она сообщила об инциденте в полицию на вокзале Паддингтон, и мужчина был арестован.

Королева Камилла / © Getty Images

В рамках своих королевских обязанностей королева более десяти лет ведет кампанию против домашнего и сексуального насилия.