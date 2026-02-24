Королева Камилла и Жизель Пелико / © Associated Press

Королева Камилла встретилась с француженкой Жизель Пелико, которая стала жертвой многочисленных изнасилований. Королева в течение многих десятилетий работала над поддержкой жертв сексуального и домашнего насилия и написала письмо Пелико после громкого судебного процесса 2024 года над ее мужем.

Теперь же женщины встретились на аудиенции в Кларенс-Хаусе в Лондоне и пообщались лично. Камилла и Жизель почти ровесницы, ведь обеим за 70 лет. На встречу они оделись сдержанно и по-деловому — королева выбрала белую блузку и черный сарафан, которые дополнила украшениями, в частности своим любимым браслетом от Van Cleef & Arpels. А вот госпожа Пелико выбрала для встречи костюм со штанами, белую рубашку и яркий шарф.

Встреча была также приурочена к выходу мемуаров госпожи Пелико Hymn to Life: Shame Has to Change Sides и королева Камилла, как большая книголюбка, уже их прочитала. По словам королевы, книгу она прочитала за два дня и она ошеломила ее, сообщает BBC. Пелико пришла в Кларенс-Хаус со своим партнером Жаном-Лу Агопианом, а также литературной и юридической командой.

Пелико стала глобальным символом силы и феминизма после того, как отказалась от права на анонимность и выступила против десятков мужчин, которые ее изнасиловали. Напомним, что ее муж Доминик Пелико тайно накачивал ее наркотиками и насиловал, а также приглашал в их дом по меньшей мере 83 мужчины, которые насиловали Жижель, пока она была без сознания, а он это все снимал на камеру.

Жизель имела провалы в памяти из-за препаратов, которые Доминик ей подмешивал, но она не осознавала, что происходит, поэтому беспокоилась, что может иметь болезнь Альцгеймера или опухоль мозга, но обследование их не выявило. Также она имела многочисленные гинекологические проблемы со здоровьем и не понимала откуда они у нее.

Жизель узнала о насилии в 2020 году, когда ее мужа арестовали за то, что он делал апскирт-фотографии (это скрыто сделанные снимки или видео под юбкой или платьем женщины без ее согласия) в местном супермаркете, а во время обыска полицией его компьютера, были найдены изображения ее изнасилований.

Во время встречи Камилли поддержала Жизель и выход ее книги.

«Я встретила так много женщин, переживших изнасилование и сексуальное насилие, — сказала королева Пелико, — Я думала, что меня уже ничто не может шокировать, но ваше дело меня поразило — оно оставило меня без слов».