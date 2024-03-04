Королева Камилла взяла отпуск и не будет исполнять обязанности: что произошло

Королева Камилла прилежно исполняла свой королевский долг с начала февраля и до конца прошлой недели, а теперь собирается взять заслуженный перерыв.

С тех пор как 5 февраля Букингемский дворец объявил, что король Чарльз III не будет посещать публичные мероприятия, так как лечится от рака, его супруга Камилла принялась за работу на полную силу. Она ездила из Лондона в Сандрингем, где находится ее муж и потом обратно в Лондон, чтобы посещать мероприятия и организовывать приемы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Теперь до 11 марта в дневнике Камиллы нет никаких публичных мероприятий, и предполагается, что она проведет некоторое время отдыхая с королем и своей семьей, сообщает express со ссылкой на The Times.

А 11 марта королева посетит службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, на которой король Чарльз также не будет присутствовать. Тем не менее король продолжает работу с документами и периодически проводит частные аудиенции. В настоящее время Камилла является самым старшим членом королевской семьи, исполняющим свои обязанности.

Король Чарльз и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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