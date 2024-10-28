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Королева Летиция делает руками такой же жест, как и королева Камилла: что это значит

Королева Летиция делает руками такой же жест, как и королева Камилла: что это значит

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Испанская королева часто складывает пальцы рук в треугольник.

Это любимый жест супруги короля Чарльза III – королевы Камиллы. Ранее мы уже рассказывали, что по словам экспертом люди, которые привыкли складывать пальцы в треугольник заявляют об уверенности в себе.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

И королева Камилла, и королева Летиция выглядят очень уверенными в себе женщинами. И хотя треугольник, в который они часто на публике складывают руки, немного отличается один от другого, все же что-то общее в этом жесте есть.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Напомним, в выходные мы рассказывали, что королева Летиция посетила с семьей церемонию вручения премий принцессы Астурийской 2024. Она появилась на светском мероприятии в роскошном черном платье с одним обнаженным плечом и выглядела сногсшибательно.

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