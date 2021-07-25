Королева Летиция и ее дочери в нежных образах появились на празднике в Сантьяго-де-Компостела

Королева Летиция и ее дочери в нежных образах появились на празднике в Сантьяго-де-Компостела

Испанские монархи сегодня посетили праздничную церемонию в Сантьяго-де-Компостела.

Король Филипп VI, его супруга королева Летиция и двое дочерей – принцесса Леонор – наследница престола, и ее младшая сестра инфанта София – были запечатлены во время региональном праздника Дня Галисии, и Апостола Сантьяго в Сантьяго-де-Компостела, Ла-Корунья, Испания.

Основные торжества всегда проходят в столице автономии – городе Сантьяго-де-Компостела, который находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО и является крупнейшим центром паломничества, третьим святым местом после Рима и Иерусалима. Королевская чета также приезжает на празднование.

Испанская королевская семья / Getty Images

На публике 58-летняя Летиция появилась в нежном полупрозрачном платье чуть выше колен и с принтом крупных цветов, которое сочетала с розовыми крокодиловыми туфлями-лодочками на каблуках и розовой сумкой, которую несла в руке. Из украшений на Летиции было любимое золотое кольцо и серьги из двухцветных камней – розового и зеленого.

Ее старшая дочь принцесса Леонор также надела розовое платье прямого силуэта и обула нюдовые остроносые туфли с открытыми пятками. А ее сестра инфанта София была в бирюзовом платье с плиссированной вставкой, короткими рукавами и в сочетании с нюдовыми балетками на завязках. Глава семейства – король Филипп выбрал классический синий костюм в сочетании с белой рубашкой и небесно-голубым галстуком.

Испанская королевская семья / Getty Images

Читайте также: Повторила образ, но все равно прекрасна: королева Летиция в объективах папарацци

Тиары королевы Летиции (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку