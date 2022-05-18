Королева Летиция и король Филипп на торжественном приеме в королевском дворце в Мадриде

Испанские король и королева приветствовали катарских королевских особ во время официального приема в Мадриде.
Вчера, 17 мая состоялась торжественная встреча в королевском дворце. Король Филипп VI и королева Летиция принимали эмира государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и Ее Превосходительство шейху Аль Маяссу бин Хамад бин Халифа Альани. В этот день королева блистала в белом платье миди с вышивкой от одного из ее любимых брендов Carolina Herrera и в голубых туфлях на каблуке от Magrit.
Вечером во дворце состоялся гала-ужин в честь эмира Катара и его жены. На нем испанская королева Летиция появилась в вечернем золотом платье, с вечерней прической и макияжем.
А ее супруг король Филипп VI был во фраке. Шейх Катара также был одет во фрак, а супруга шейха надела черное платье и взяла с собой маленькую сумку.
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