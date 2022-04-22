Королева Летиция и король Филипп посетили литературную премию

Король и королева Испании вместе посетили мероприятие в Мадриде.

Летиция и Филипп VI вчера присутствовали на обеде для представителей мировой литературы по случаю вручения литературной премии Мигеля де Сервантеса 2021 года на испанском языке. Мероприятие было организовано в Королевском дворце в Мадриде.

49-летняя королева была облачена в голубое миди-платье от Manuel Pertegaz с разноцветной цветочной вышивкой на одной стороне, а также вырезом с завязками и объемными длинными рукавами. Дополнила образ розовыми туфлями-лодочками на каблуках и клатчем в руках. Ее супруг Филипп был в черном костюме и подобрал галстук в тон ее наряду.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Неделю назад королевская чета вместе с дочерьми посещала украинский центр для беженцев в Посуэло-де-Аларкон, в Испании. В тот день старшая дочь Летиции и Филиппа – принцесса Леонор – появилась на публике в вышитой рубашке, которую, скорее всего, надела в знак поддержки украинцев.

Испанская королевская семья / Getty Images

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