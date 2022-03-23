Королева Летиция и король Филипп посетили подразделение Красного Креста в Мадриде, которое помогает украинцам

Испанские король и королева посетили кризисное подразделение Красного Креста для Украины в Мадриде.

Королева Летиция присоединилась к супругу Филиппу во время визита в центр экстренной помощи в среду, 23 марта. Ее Величество выбрала сдержанный элегантный блейзер, который она сочетала с строгими брюками и кожаной обувью без каблуков.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Сотрудник Красного Креста рассказал королевской чете, как сейчас работает центр. Известно, что Красный Крест и CESAL входят в число неправительственных организаций, которые несут ответственность за предоставление беженцам из Украины первоначальной поддержки по прибытии в Испанию. Работа CESAL в Мадриде сосредоточена на поддержке перемещенных лиц, приехавших из Украины, и предоставлении им основных материалов для спасения жизней, пишет Daily Mail.

Королева Летиция / Getty Images

Испанский Красный Крест отвечает за прием беженцев в государственных центрах. Его цель состоит в том, чтобы гарантировать удовлетворение основных потребностей и повысить личные навыки, чтобы беженцы могли жить независимой жизнью (посредством социальной, правовой, физиологической, трудовой и языковой поддержки).

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Фонд "Реал Мадрид" также участвует в обоих этапах, и организация пожертвовала более 200 игрушек, мячей и предметов спортивного инвентаря, а также 300 детских комплектов для поддержки Красного Креста в приемных центрах Мадридского сообщества.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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